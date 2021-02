Boom di contagi nel Pescarese: scatta l'inchiesta della procura

I carabinieri del Nas di Pescara, per conto della procura pescarese, hanno acquisito ieri 19 febbraio alcuni documenti e verbali in Regione a Pescara e all'Aquila, nelle Asl e in ospedale in merito ad un fascicolo aperto dai procuratori Sciarretta e Benigni sul boom di contagi registrato nelle ultime settimane nel Pescarese e in tutta l'area metropolitana.

In particolare, sono stati acquisiti come spiega l'Ansa, i verbali delle riunioni dell'unità di crisi, gli atti relativi all'emergenza e i dati sui contagi da Covid. L'ipotesi di reato sulla quale indaga la procura sarebbe omissioni d'atti d'ufficio. Ricordiamo che Pescara è attualmente la provincia italiana con il maggior incremento di contagi da Covid, derivante soprattutto dalla variante inglese del virus.