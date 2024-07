Via libera definitivo al raddoppio ferroviario Pescara-Roma: il consiglio di Stato boccia il ricorso di comitato e cittadini

Ricorso respinto in quanto “improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse”. Si chiude con una sconfitta la battaglia del comitato Comferr e alcuni cittadini di Manoppello che si erano schierato contro il progetto per il raddoppio ferroviario Pescara-Roma. Il consiglio di Stato, dopo il Tar (Tribunale regionale amministrativo), mette un punto alla vicenda e ora, commenta il presidente della Regione Marco Marsilio, “avanti con i lavori”.

Infondate le ragioni del ricorso per i giudici che dunque danno il definitivo lasciapassare all'avvio dei cantieri per la realizzazione dei primi due lotti del progetto: quello che interessa l'Interporto d'Abruzzo e quello per la tratta Manoppello-Scafa.

“Finalmente – aggiunge Marsilio - possiamo procedere senza ulteriori ostacoli in un progetto che valorizza l’intero Abruzzo, creando un collegamento veloce con la capitale, ammodernando infrastrutture ormai desuete e dando una prospettiva di sviluppo futuro in termini di turismo e lavoro attraverso il trasporto su ferro”.

Tutte respinte dunque le ragioni con cui Comferr e cittadini miravano a bloccare la realizzazione dell'infrastruttura comprese quelle mosse contro la sentenza del Tar ad esempio nella parte in cui si sosteneva che il Tribunale amministrativo regionale non avrebbe spiegato quali erano le ragioni che avrebbero indotto Rfi a parcellizzare l'opera, oltre al fatto che secondo i ricorrenti si sarebbe dovuta rifare una Via (Valutazione di impatto ambientale) dato che l'opera era stata stralciata dal pnrr.

Nella vicenda in esame, scrivono i giudici sarebbe dunque evidente come “sia stata compiuta un’apposita valutazione tecnica, contenuta nell’ambito dei pareri di compatibilità ambientale impugnati, che ha escluso il rischio per le matrici ambientali e non risulta allegata in atti, invece, l’esistenza di studi o valutazioni scientifiche che comproverebbero il contrario”.

Respinte quindi anche le censure sul rischio esondazione del fiume Pescara che si baserebbe su “un generico richiamo alle 'relazioni idrauliche' dei piani di fattibilità tecnica dei due lotti” a fonte di una “contestazione specifica quale quella articolata dalle società controintestate”; e sui rischi connessi al benessere psico-fisico delle persone che vivono dove l'opera dovrà essere realizzata. Bocciate anche le eccezioni sull'inconciliabilità con il contesto urbanistico-edilizio di Manoppello. Un'altro aspetto “infondato” per i giudici del consiglio di Stato dato che lo stesso Comune, si legge nel dispositivo “ha espresso il suo parere positivo alla realizzazione delle opere limitandosi a dettare alcune prescrizioni relative alla viabilità”.

“I giudici amministrativi del consiglio di Stato,come quelli del Tar, hanno definitivamente smentito tutte le critiche sulla qualità del progetto e sulla regolarità della procedura, certificando che il progetto approvato è quello più rispettoso dell’ambiente e della sostenibilità”, commenta ancora Marsilio.

“La Pescara-Roma rimane un’opera strategica per l'intera regione; noi continueremo a lavorare per intercettare i fondi necessari per completare tutti i lotti ed avviare nel più breve tempo possibile le progettazioni necessarie. Nel frattempo, dopo l’aggiudicazione delle gare di appalto – conclude -, attendiamo di vedere all’opera gli operai nei primi cantieri”.