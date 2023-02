Sedazione alleggerita in ospedale per il figlio di Silvestrone ma resta in prognosi riservata

Leggero miglioramento per le condizioni cliniche del figlio 12enne di Andrea Silvestrone, unico sopravvissuto al terribile incidente stradale avvenuto sabato 9 febbraio a Grottammare dove hanno perso la vita il padre, la sorella Nicole e il fratellino Brando. I medici dell'ospedale Salesi di Ancona, del reparto di Rianimazione pediatrica, hanno fatto sapere che sono iniziate le manovre di alleggerimento delle sedazioni anche se il bambino resta in prognosi riservata. Il 12enne lo ricordiamo era stato sottoposto ad un intervento maxillo facciale per la ricostruzione del viso. I sanitari confermano la stabilizzazione delle fratture e il ripristino della eumorfia del volto.

Proprio oggi 9 febbraio si sono tenuti i funerali del padre Andrea e di Nicole e Brando, con centinaia di persone che hanno partecipato al rito funebre durante il quale il pensiero e la preghiera di tutti sono andati anche al 12enne affinchè possa guarire presto e tornare ad abbracciare la mamma Barbara.