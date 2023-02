Gravi ma stabili le condizioni del figlio di Silvestrone, tutta Montesilvano prega per lui

Sono ancora gravi ma stabili le condizioni del figlio 12enne di Andrea Silvestrone, tragicamente morto sabato scorso in un terribile incidente lungo l'autostrada A14 a Grottammare.

L'adolescente di 12 anni, ricoverato nell'ospedale Salesi di Ancona, è l'unico sopravvissuto all'incidente stradale a causa del quale sono morti anche il fratello e la sorella oltre al padre, stimato campione paralimpico che da anni viveva a Montesilvano.

Come riferisce l'Adnkronos, sono state "stazionarie nella notte" le condizioni del ragazzo ricoverato nella Rianimazione pediatrica da sabato scorso.

Nello schianto sono morti il papà, Andrea Silvestrone, una sorella di 14 anni e un fratello di 8 anni. È quanto rende noto l'ospedale marchigiano in una nota del direttore Sod Anestesia e Rianimazione Pediatrica, Alessandro Simonini. «Il paziente», si legge nel bollettino, «permane sedato e sottoposto a ventilazione meccanica. Le indagini eseguite per il monitoraggio delle lesioni cerebrali mostrano stabilità del quadro. Attualmente il paziente è stato trasportato nel blocco operatorio dove è in corso l'intervento chirurgico maxillo-facciale. Le condizioni cliniche sono stazionarie e la prognosi rimane riservata».