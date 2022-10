Identificato dalla polizia a Pisa un condannato per tentato furto aggravato commesso a Pescara

C'è anche un ricercato condannato per un reato commesso a Pescara tra le 44 persone identificate dalla polizia di Pisa nel corso di un servizio di controllo straordinario del territorio svolto dalla questura.

Come riferisce PisaToday, un controllo effettuato ha portato all'identificazione di un uomo di 55 anni originario di Napoli, risultato ricercato dalla Procura della Repubblica della Corte d'Appello dell'Aquila dallo scorso mese di settembre.

Il 55enne era ricercato dopo una condanna per tentato furto aggravato commesso a Pescara nel mese di marzo del 2016. L’uomo è stato accompagnato in questura dove gli è stato notificato il provvedimento. Adesso ha 30 giorni di tempo per chiedere misure alternative all’autorità giudiziaria che, se non concesse o non richieste, renderanno definitiva la condanna.