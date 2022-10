Condannato a 3 anni per maltrattamenti, rintracciato ed arrestato dai carabinieri nel Pescarese

Un cinquantenne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Catignano, assieme ai colleghi di Civitella Casanova, nella giornata di ieri 14 ottobre. Sull'uomo infatti, secondo i militari, pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla procura della Repubblica del tribunale di Pescara per una condanna relativa a maltrattamenti contro familiari o conviventi. Il cinquantenne era già gravato del divieto di avvicinamento alla parte offesa, e per lui si sono aperte le porte del carcere. Dovrà scontare 3 anni di reclusione.