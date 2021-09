Condannato per vari reati finisce ai domiciliari: arrestato dalla squadra mobile un pescarese

In manette è finito un 45enne pescarese per un cumulo di pene derivante da varie condanne

Un 45enne di Pescara è stato arrestato dalla squadra mobile in esecuzione di un provvedimento per una serie di pene emesso in data 26 gennaio 2021 dal tribunale di sorveglianza dell'Aquila. L'uomo, che si trovava in stato di libertà, dovrà scontare 1 anno 5 mesi e 23 giorni di reclusione ai domiciliari per varie condanne per rapina, evasione, furto, detenzione illecita di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi ed altro.