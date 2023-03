Condannato per circonvenzione di incapace l'uomo che aveva truffato Nadia e Bartolo

È stato condannato a 2 anni e 6 mesi Carmine Di Felice, originario di Bisenti e accusato di aver raggirato e truffato Nadia e Bartolo.

A deciderlo, per circonvenzione di incapace ma non per millantato credito (reato abrogato nel gennaio 2019 dalla corte di cassazione) è stato il giudice Anna Fortieri del tribunale di Pescara che ha accolto la richiesta del pubblico ministero, come riporta il Tgr Abruzzo.

Di Felice dovrà anche risarcire Nadia Baldacci e Bartolo Beninato per la truffa ai loro danni.

In base a quanto ricostruito, per 6 anni, aspettava la coppia davanti alle Poste e alla pensione di invalidità si faceva consegnare centinaia di euro ogni mese per un totale di circa 80mila euro con la falsa promessa di un lavoro. I due disabili pescaresi, divenuti noti a livello nazionale dopo i servizi di Giulio Golia trasmessi dal programma Le Iene di Italia 1, non erano presenti in aula, ma rappresentati dagli avvocati di parte civile Sabrina Di Liso e Giovanni Mangia.