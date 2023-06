Condannata la donna alla guida dell'auto nell'incidente stradale che provocò la morte del pescarese Costantini

C'è una condanna per l'incidente stradale lungo la via Nazionale Adriatica a Fossacesia a causa del quale perse la vita il giovane pescarese Andrea Costantini che aveva 25 anni.

Come riferisce ChietiToday, a essere condannata è stata una donna di 49 anni di Lanciano che era alla guida dell'automobile che si scontrò con con la moto in sella alla quale c'era il ragazzo di Pescara.

La 49enne, difesa dagli avvocati Alberto Paone e Pietro Cotellessa, ha patteggiato un anno e 4 mesi, pena sospesa, per omicidio stradale dinanzi al giudice per le udienze preliminari del tribunale di Lanciano, Giovanni Nappi.

Il sinistro si verificò il 4 luglio 2021: la donna era alla guida della Fiat Panda con cui lungo la via Nazionale Adriatica, nel territorio di Fossacesia, si scontrò la moto su cui viaggiavano Costantini e la sua fidanzata 32enne, anch'ella di Pescara. In base alla ricostruzione fatta dai carabinieri della compagnia di Ortona e dalla Procura, i due mezzi procedevano nella stessa direzione, Fossacesia-Vasto, quando l'auto sarebbe uscita dalla fila per superare altre vetture ferme o che procedevano lentamente. La donna al volante non si sarebbe resa conto dell'arrivo da dietro della moto, che aveva già avviato la manovra di sorpasso. Dopo lo schianto i due veicoli, finiti nel canneto, avevano preso fuoco.

Nel terribile incidente Andrea Costantini, figlio di Paolo, tenente colonnello della polizia municipale di Pescara, perse la vita, mentre la ragazza e la conducente della vettura rimasero ferite. L'automobilista ha già scontato un anno di sospensione della patente.