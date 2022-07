Stop-Fake, centinaia di gadget contraffatti sequestrati dalla guardia di finanza al concerto di Ultimo [VIDEO]

Centinaia di pezzi di merce contraffatta per il valore di circa 2mila euro sequestrati dalla guardia di finanza di Pescara nel corso del concerto di Ultimo tenutosi ieri allo stadio Adriatico. Quattro persone chiamate a rispondere di introduzione e commercio di prodotti falsi e di ricettazione sono state denunciate all'autorità giudiziaria. Si tratta di quattro pluripregiudicati arrivati dalla Campania, fanno sapere le giamme gialle. Uno di loro è risultato illegalmente beneficiario del reddito di cittadinanza per complessivi 1.200 euro al mese. Veri e propri professionisti della contraffazione, spiega la gdf, pronti a vendere sciarpe, braccialetti e cappellini con sopra il nome e l'effige del cantante, apposta illegalmente, agli ignari fan. E' il bilancio dell'operazione condotta nell'ambito del piano d'azione Stop-Fake promossa dalla guardia di finanza che ha passato al setaccio le bancarelle allestite in occasione del concerto.

“Soltanto due giorni fa – dichiara il colonnello Antonio Caputo, comandante provinciale della guardia di finanza di Pescara - nell’ambito del piano d’azione Stop-Fake, anti-contraffazione e sicurezza prodotti, abbiamo bloccato lo smercio di quasi centomila articoli di bigiotteria potenzialmente lesivi della salute dei cittadini; ieri sera, invece, siamo intervenuti per intercettare e porre fine ad una frode a danno di giovani clienti convinti di poter acquistare un souvenir a ricordo della bella serata di musica, ma ingannati da falsi emblemi. Ancora una volta – conclude - la provincia di Pescara diviene mercato di destinazione di traffici illeciti che alimentano il business illegale di piccole e grandi organizzazioni criminali spesso estranee al territorio, che le fiamme gialle tutelano sul fronte economico-finanziario con un presidio mirato e costante”