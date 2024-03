Sorpreso in un ristorante con un computer rubato in una scuola, denunciato un uomo

Un uomo di 35 anni è stato denunciato dalla polizia dopo che sarebbe stato trovato in un ristorante etnico di Pescara con un computer rubato in una scuola.

Durante l’ordinario controllo del territorio, nella serata di martedì 12 marzo, la squadra volante ha proceduto al controllo di un 35enne, già noto alle forze dell'ordine, all’interno di un ristorante etnico del centro città.

L’uomo, infatti, alla vista degli agenti ha assunto un atteggiamento nervoso e, con un movimento repentino, avrebbe nascosto un oggetto dietro alla porta di ingresso che però non è sfuggito ai poliziotti che hanno deciso di controllarlo.

L’attenzione degli agenti è stata ripagata: dietro la porta di ingresso del locale, sarebbe stato infatti rinvenuto un personal computer del quale l’uomo non ha saputo dare spiegazioni e la cui provenienza era sconosciuta. Da una serie di accertamenti, gli agenti sono riusciti a risalire alla titolarità del computer. Il pc era stato rubato nella medesima serata da un istituto scolastico di Porta Nuova, dove ignoti si erano introdotti dopo aver forzato la porta di ingresso. Sulla base degli elementi indiziari raccolti, gli agenti hanno denunciato il 35enne per ricettazione, mentre il Pc è stato sequestrato in attesa di essere restituito alla scuola, i cui dirigenti hanno espresso il proprio ringraziamento per aver recuperato il maltolto.