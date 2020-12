Aveva con sé un coltello a serramanico, denunciato uomo senza fissa dimora

Aveva con sé un coltello a serramanico, e per tale ragione un uomo senza fissa dimora è stato denunciato nel weekend. Si tratta di un 63enne di nazionalità romena, che è stato fermato per un controllo in via Gobetti dagli agenti della squadra volante di Pescara.

Una volta portato in Questura per accertamenti, è finito nei guai per porto abusivo di arma. La segnalazione, come da prassi, è stata inoltrata all'autorità giudiziaria.