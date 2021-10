Girava con un coltello a serramanico nell'auto, pescarese sorpreso e denunciato a Chieti Scalo

Un uomo di 42 anni di Pescara è stato denunciato dalla polizia dopo essere stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama da 8 centimetri.

Il 42enne dovrà rispondere del reato diì possesso ingiustificato d'armi e strumenti atti ad offendere, come riferisce ChietiToday.

Il pescarese è stato fermato dagli agenti della squadra volante mentre, insieme a un 49enne sempre di Pescara, stava a Chieti Scalo in auto con fare sospetto.

I due, di etnia rom, già noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, sono stati sottoposti a perquisizione così come il veicolo sul quale viaggiavano. Celato sotto il sedile del guidatore, gli agenti hanno trovato un coltello a serramanico con lama lunga 8 centimetri, in seguito posto sotto sequestro.

Il conducente dell'automobile è stato denunciato. In base alla legge rischia l'arresto da sei mesi a due anni e un'ammenda da 1000 a 10 mila euro.