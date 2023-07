Sotterra mezzo chilo di cocaina e la tiene sotto controllo con una telecamera: scoperto e arrestato dalla polizia

Avrebbe puntato la videocamera collegata ad uno schermo di 85 pollici sistemato in cucina in un punto preciso del terreno che circonda la sua abitazione per assicurarsi che i 500 grammi di cocaina che ci avrebbe nascosto non fossero toccati. Proprio quelle immagini però lo avrebbero incastrato.

Arresto in fragranza di reato per un 33enne pregiudicato sorpreso dagli agenti della squadra mobile e ora chiamato a rispondere di detenzione ai fini di spaccio. Non solo. A seguito della perquisizione condotta, gli agenti avrebbero anche scoperto che l'uomo aveva manomesso i contatori delle utenze di energia e gas, cosa per la quale è stato denunciato per furto aggravato. I fatti risalgono a giovedì 6 luglio.

Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti l'uomo si sarebbe dichiarato inizialmente estraneo alla vicenda, ma ad incastrarlo sarebbero state proprio le immagini registrate su Vcr dalla telecamera puntata sul terreno e collegata al televisore che aveva in casa. Da queste infatti emergerebbe come proprio lui la sera precedente, fosse andato ad interrare il sacchetto di nylon contenente la droga esattamente nel punto inquadrato.