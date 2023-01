Trovato con 309 grammi di cocaina purissima negli slip: arrestato 25enne

Aveva nascosto negli slip un involucro di cellophane con dentro 309 grammi di cocaina in polvere ed in pietra di alto grado di purezza che, una volta tagliata e venduta, avrebbe potuto fruttare oltre 30mila euro.

A scoprirlo ed arrestare il 25enne pescarese sono stati gli uomini della sezione antirapina della squadra mobile della polizia che nell'ambito dei controlli quotidiani predisposti dal questore Luigi Liguori, lo avevano fermato per un controllo. Il ragazzo viaggiava a bordo di un'automobile quando ha imboccato la circonvallazione ad altissima velocità. Pensando che la vettura potesse essere oggetto di un furto avvenuto nei giorni scorsi lo hanno seguito e fermato, in sicurezza, una volta uscito dalla strada a scorrimento veloce in direzione Montesilvano.

Accertato che il veicolo era in regola a mettere in allarme gli agenti spingendoli ad ulteriori approfondimento è stato di agitazione mostrato dal 25enne. Di qui il ritrovamento della droga e la perquisizione in casa dove è stato trovato anche un bilancino di precisione. Il 25enne, risultato privo di un'attività lavorativa stabile, è stato arrestato con l'accusa di possesso di stupefacente ai fini di spaccio e resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.