Cocaina nascosta in un barattolo, denunciato il titolare di un ristorante di Popoli

Un uomo di 43 anni, titolare di un ristorante di Popoli è stato denunciato dai carabinieri della locale Compagnia per droga.

I militari dell'Arma hanno infatti rinvenuto in un locale adiacente un barattolo in plastica contenente circa 30 grammi di sostanza stupefacente, cocaina nello specifico.

Oltre alla cocaina è stato ritrovato anche un bilancino di precisione e diverso materiale atto al confezionamento.

Nella circostanza è stato sanzionato anche un uomo per la violazione della normativa relativa all’emergenza sanitaria in quanto presente nel ristorante senza motivo.