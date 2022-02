Dal Friuli a Pescara per comprare droga, sorpreso con 2 etti di cocaina nel cofano dell'auto: arrestato [FOTO]

Un 40enne del Friuli Venezia Giulia è stato arrestato dagli agenti della sezione antidroga della squadra mobile dopo essere stato sorpreso in possesso di cocaina purissima. L'uomo, infatti, è stato fermato dagli agenti a seguito di un mirato servizio di appostamento e pedinamento mentre era alla guida della sua auto. La droga, due etti, era nascosta all'interno del vano motore dove era fissata con delle fascette. Il quarantenne, fermato a Montesilvano mentre si dirigeva verso l’autostrada, verosimilmente per far rientro nella propria regione con la sostanza da poco acquistata, veniva quindi arrestato e condotto in carcere.