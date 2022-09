Clochard viene aggredito sulla riviera e perde i sensi: indaga la polizia

Sarà il referto del pronto soccorso, insieme alla ricostruzione della dinamica, a determinare o meno la denuncia, quel che è certo è che sabato sera un clochard davanti alla Nave di Cascella se l'è vista brutta.

L'uomo è stato trovato privo di sensi in seguito, sembra, ad una lite avuta con un ragazzo. Sul posto è intervenuta immediatamente, oltre all'ambulanza che ha portato l'uomo in ospedale, una volante della polizia. Il giovane sarebbe stato individuato, sebbene gli accertamenti siano ancora in corso anche per capire cosa abbia causato la lite. Saranno infatti l'entità di eventuali lesioni riscontrate e lo svolgimento dei fatti a determinare se vi sarà o meno una denuncia d'ufficio o una denuncia da parte della vittima.