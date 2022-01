Clienti seduti al tavolo senza green pass: scatta la chiusura per un bar del centro

La polizia di Pescara ha effettuato un controllo per la verifica dei green pass all'interno di un bar della zona dell'area di risulta nell'ambito del rispetto delle normative anti Covid. Gli agenti, diretti dal questore Liguori, hanno accertato la presenza di due avventori sprovvisti di green pass che stavano consumando seduti ad un tavolino.

Per questo, i poliziotti della squadra volante hanno proceduto all'accertamento, sanzionando i due clienti e il titolare dell'attività che ha l'obbligo di verificare il possesso della certificazione verde da parte dei clienti. Per l'attività è scattata la chiusura per 5 giorni.