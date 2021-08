Clienti si rifiutano di rispettare le normative anti Covid, arrivano i carabinieri

Il fatto è avvenuto in un ristorante di Silvi Marina. Altri interventi dei militari dell’Arma sono stati eseguiti in un bar della cittadina, dove una trentina di giovani hanno discusso animatamente

Controlli dei carabinieri nel Teramano in occasione delle festività di Ferragosto. In un ristorante di Silvi Marina i militari dell’Arma sono intervenuti per sedare gli animi di alcuni clienti che non intendevano rispettare le normative anti Covid, come richiesto dal titolare.

Sempre a Silvi altri interventi dei militari dell’Arma sono stati eseguiti, nella notte, in un bar, dove una trentina di giovani stavano discutendo animatamente. Per i monitoraggi su strada, invece, sono state 10 le sanzioni disposte per infrazioni varie: importo complessivo, 2.634 euro.