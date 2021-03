Clienti a cena nel ristorante a Montesilvano nonostante i divieti per il Covid: scattano chiusura e multe

I carabinieri durante un servizio di controllo del territorio hanno notato una persona che entrava a tarda sera nel ristorante in via Verrotti, procedendo poi al controllo

Sono stati sorpresi a cenare assieme al proprietario del ristorante all'interno dell'attività a tarda sera, nonostante le prescrizioni covid. Per questo, quattro clienti di un ristorante in via Verrotti a Montesilvano e il titolare stesso sono stati sanzionati dai carabinieri durante un controllo effettuato nella serata di ieri 15 marzo.

I militari stavano transitando in via Verrotti quando hanno notato una persona accedere all'interno del locale. A quel punto hanno deciso di sorvegliare la situazione notando anche un'altra persona che entrava nel ristorante, e per questo, intuita la chiara violazione delle normative anti covid, hanno effettuato una verifica sorprendendo quattro avventori e il proprietario che consumavano alimenti e bevande. A seguito di quanto riscontrato, al gestore è stata imposta la chiusura per cinque giorni e la sanzione di 280 euro per tutti i presenti.