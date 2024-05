Morto nel sonno il commercialista e triatleta Claudio Filiberti

È morto prematuramente Claudio Filiberti, commercialista di Pescara e sportivo appassionato di triathlon.

Filiberti aveva compiuto 55 anni lo scorso 21 marzo ed è venuto a mancare improvvisamente nel sonno nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 maggio.

Profondo il cordoglio che ha colpito tutti coloro che lo conoscevano sia come stimato professionista (aveva lo studio in via Firenze) che come sportivo sempre presente alle gare di triathlon.

Era infatti iscritto con la Inuit Triathlon e con la squadra M.C. Manoppello Sogeda che gli ha dedicato un post sulla pagina Facebook: «Per tutti gli atleti rosso blu e per tutti quegli atleti che lo conoscevano è arrivata una terribile notizia, solo ora riesco a scriverti perché sono rimasto (come dice Roberto) pietrificato. Claudio Filiberti, il nostro amico di tante avventure in rosso blu e non solo..., tesserato Inuit triathlon (la sua passione principale il triathlon) e tesserato anche M.C. Manoppello Sogeda, non sarà più con noi in questa vita (ma rimarrà sempre nei nostri cuori). Un arresto cardiaco nel sonno questa notte ce lo ha portato via per sempre... lui che aveva vinto tantissime battaglie sportive e anche disavventure fisiche, sabato aveva fatto in allegria un lungo di bici con un gruppetto insieme a Roberto e ieri era al suo circolo tennis in allegria a giocare a padel con moglie e le due figlie. C'e' poco da aggiungere, siamo vicini alla sua splendida famiglia, Claudio un grandissimo abbraccio a te e buona corsa.

La Briganti Triathlon scrive così in un post: «Purtroppo una brutta notizia! Nel sonno, questa notte, ci ha lasciati l’amico Claudio Filiberti, tesserato Inuit Triathlon e Sogeda Manoppello. Siamo vicini alla famiglia e alle società amiche! Buon viaggio Claudio».

I funerali di Claudio Filiberti che erano in programma per matrtedì 7 maggio sono stati rinviati in data da destinare.