Clan della camorra tenta un'estorsione ai danni di un avvocato che ha acquistato una villa nel Pescarese

Un avvocato penalista molto noto è stato vittima di un tentativo di estorsione nel Pescarese. Come riporta LaPresse, un clan della criminalità organizzata campana avrebbe preso di mira un villino considerato utile per alloggiare componenti del clan e refurtiva. Il legale ha acquistato da poco una villa a Spoltore, immersa in 10 ettari di verde che, per la sua posizione, sembra faccia gola ad un clan del napoletano. Il professionista, sabato scorso, sarebbe stato avvicinato da due individui che gli hanno chiesto la disponibilità di un appartamento dell'immobile, attraverso minacce di tipo mafioso, ha spiegato l'avvocato.

Il legale si è rivolto alle forze dell'ordine ottenendo l'immediato sostegno della direzione distretturale antimafia e dei carabinieri. li estorsori avrebbero indicato alla vittima caratteristiche ed elementi di un clan di Castellamare di Stabia in provincia di Napoli con circostanze particolarmente precise da lasciare pochi dubbi sulla matrice camorristica dell'episodio.