Due passeggeri irregolari respinti in aeroporto e fatti risalire sul volo che li aveva portati

Due passeggeri irregolari su un volo atterrato nell'aeroporto d'Abruzzo sono stati respinti dalla polizia di frontiera e fatti risalire sul volo proveniente da Tirana che li aveva portati a Pescara.

È quanto avvenuto ieri mattina, mercoledì 10 novembre, con il volo che ha anche subito un ritardo restando sulla pista mentre gli agenti espletavano le loro operazioni.

L'aereo è stato infatti bloccato per quasi un'ora sulla pista allo scopo di far risalire i due passeggeri di nazionalità albanese che non avevano motivo per stare sul territorio italiano. Sono stati così fatti risalire sullo stesso volo e rimpatriati dopo che uno dei due ha dato in escandescenza sull'aereo come riferito da alcuni passeggeri presenti a bordo.