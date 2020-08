Dramma a Città Sant'Angelo: ha un malore e muore mentre è a pranzo in un agriturismo

Un uomo di 50 anni di Vasto è morto nel primo pomeriggio di oggi a Città Sant'Angelo a causa di un malore improvviso. Il 50enne si trovava a pranzo in un agriturismo in una zona di campagna quando ha accusato improvvisamente un malore andando in arresto cardiaco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza medicalizzata del 118 di Montesilvano oltre all'elicottero partito da Pescara. Una volta sul posto, i sanitari hanno effettuato le manovre di rianimazione e lo hanno intubato, ma purtroppo l'uomo è deceduto. Probabilmente è stato stroncato da un infarto.