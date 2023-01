A Città Sant'Angelo chiuso e poi riaperto un sottopasso allagato per il maltempo

Anche a Città Sant'Angelo qualche disagio dovuto al maltempo che sta interessando gran parte della nostra regione. Nella tarda mattinata infatti, a causa delle forti e persistenti piogge che si sono abbattute per tutta la notte e nelle prime ore della giornata, il sottopasso in via dell'Autostrada si è allagato diventando inargibile come ha fatto sapere il sindaco Matteo Perazzetti.

Sul posto sono intervenute le squadre della protezione civile locale che hanno proceduto, con le idrovore, a raccogliere l'acqua asciugando il manto stradale. Dopo poche ore il sottopasso è stato riaperto al traffico. Nelle zone collinari e più alte della cittadina angolana è arrivata anche la neve, anche se non ha provocato particolari disagi alla circolazione stradale.