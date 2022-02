Paura a Città Sant'Angelo: ramo di un albero colpisce cavo dell'alta tensione che resta sospeso sulla carreggiata

Le forti raffiche di vento hanno provocato danni anche a Città Sant'Angelo. Come riferito dal sindaco Matteo Perazzetti infatti, in via Madonna della Pace un ramo è caduto su un cavo dell'alta tensione che si è staccato dal palo di supporto rimanendo sospeso sopra la carreggiata stradale. Attualmente il cavo è ancora sospeso a circa 3/4 metri di altezza e sul posto è presente la protezione civile comunale assieme alla polizia locale per regolare il traffico e consentire il passaggio esclusivamente alle automobili, considerando l'altezza a cui si trova il cavo elettrico in attesa dell'intervento dei tecnici per la messa in sicurezza. Per ora non sono stati registrati disagi alla popolazione in quanto non vi sono interruzioni della fornitura elettrica.