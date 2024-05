Città Sant'Angelo piange la scomparsa del maestro Michele Palumbo

È morto all'età di 97 anni il maestro Michele Palumbo, storica figura di riferimento per la comunità di Città Sant'Angelo. Palumbo, infatti, era stato maestro di scuola per tante generazioni di futuri cittadini angolani. Era anche un grande appassionato di calcio, e in particolare della squadra locale l'Rc 'Angolana e spesso si recava allo stadio per seguire le partite. Aveva anche scritto diversi articoli sul Corriere dello Sport proprio per la squadra nerazzurra.

Il sindaco Matteo Perazzetti esprime il suo cordoglio sui social:

"Qualche mese fa mi onorasti ancora di ascoltare i tuoi racconti autentici, ricchi di storia, di umanità e di memoria. Quel giorno ci abbracciammo per l'ultima volta. Grazie a te, Michele Palumbo, per aver arricchito così tanto la nostra comunità. Ti ricorderemo per sempre Maestro". Anche il vicesindaco Lucia Travaglini ha voluto ricordarlo con un post:

"Città Sant'Angelo piange un concittadino amato, testimone degli anni più bui della nostra storia. Abbiamo celebrato insieme il 27 gennaio scorso con le scuole e il Comune, la giornata della memoria, ricorrenza alla quale il Maestro aveva più volte portato la sua testimonianza preziosa perché diretta. Sempre a disposizione per poter trasmettere alle nuove generazioni il racconto della sua memoria storica, con passione e straordinaria dovizia di particolari; ogniqualvolta ci incontravamo e lui manifestava quella che era una vera e propria necessità di raccontare, di tramandare ai ragazzi tutto ciò che aveva vissuto direttamente durante la guerra, i bombardamenti a Città Sant'Angelo. Grazie per tutto Maestro. A Dio." Lascia il figlio Fulvio e il nipote Davide. I funerali si terranno mercoledì 22 maggio nella collegiata di San Michele Arcangelo a Città Sant'Angelo.