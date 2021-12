Ciro Immobile 'perdona' l'aggressore che gli aveva puntato contro un coltello

L'ex biancazzurro Ciro Immobile ha deciso di perdonare il tifoso pescarese che nel luglio 2018, sulla spiaggia di Francavilla al Mare, lo aveva minacciato puntandogli contro un coltello da cucina. Come riporta Chieti Today, ieri pomeriggio il calciatore si è presentato con il suo avvocato Maurilio Prioreschi in tribunale a Chieti, dove ha rimesso la querela nel processo che lo vede persona offesa, non costituendosi parte civile.

Tre anni fa il bomber era con la famiglia al lido Bianco quando fu avvicinato da un ultrà di 35 anni che, con la scusa di scattare una foto, iniziò a inveire contro di lui accusandolo di aver 'tradito' i colori del Pescara calcio per passare alla Lazio, squadra storicamente rivale del Delfino. Scattò così la denuncia per minaccia aggravata e porto abusivo di arma bianca, procedendo d’ufficio.

Immobile, durante l'udienza, ha risposto alle domande del giudice parlando di una scena intimidatoria e, come detto, ha rimesso la querela. L'imputato, assistito dall'avvocato Stefano Sassano, non era presente. Si tornerà in aula il prossimo 24 giugno.