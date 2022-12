Dopo i ratti in via Caduti per Servizio arrivano i cinghiali: la denuncia di un cittadino [VIDEO]

Via Caduti per Servizio · Fontanelle

Nei mesi scorsi alla redazione de IlPescara era stata segnalata con un video la presenza di grossi ratti nei cortili dei palazzi di via Caduti per Servizio nel quartiere di Fontanelle.

Oggi venerdì 2 dicembre in zona sono stati visti anche dei cinghiali. Un altro video li immortala a poca distanza dalle abitazioni. Una famiglia quella che sembra essere stata ripresa e che, teme chi invia la segnalazione, possano costituire un pericolo per chi vive in zona. L'appello ancora una volta è all'amministrazione e chi di dovere perché si intervenga su un problema che, in realtà, è stato denunciato più volte e in diverse zone della città.

Diverse le segnalazioni fatte al nostro giornale per gli avvistamenti in zona pineta, l'ultima delle quali di ottobre quando diversi esemplari erano stati visti tra Colle Pineta e San Silvestro spiaggia nella zona sud della città.