Cinghiali in strada Colle Pineta e strada Colle Pizzuto, è allarme tra i residenti [FOTO-VIDEO]

Gli avvistamenti di cinghiali nella zona compresa tra strada Colle Pineta e strada Colle Pizzuto a Pescara.

Già nei mesi scorsi la presenza degli ungulati non era passata inosservata, come ad esempio in via Lago Isoletta.

L'altra sera invece una coppia di cinghiali è stata ripresa mentre attraversava la strada in strada Colle Pineta all'altezza della chiesa "Santa Famiglia".

Ieri sera invece un altro cinghiale era in strada Colle Pizzuto. I residenti hanno informato il consigliere comunale Armando Foschi che invita la cittadinanza a segnalare la presenza di questo tipo di animali.