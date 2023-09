Morto in ospedale ciclista di Pescara investito da un'automobile a Miglianico

È deceduto nell'ospedale "Santo Spirito" nel quale era ricoverato l'anziano ciclista di 88 anni che era rimasto vittima di un incidente stradale a Miglianico nella mattinata di giovedì 28 settembre.

Come riporta ChietiToday, l'88enne è deceduto nel pomeriggio nel presidio ospedaliero pescarese dove era stato trasportato in eliambulanza.

Come ricostruito dai carabinieri di Miglianico e della Compagnia di Ortona, l'investimento è avvenuto intorno alle ore 11 lungo strada provinciale 33, in via Costa della Forma. Per cause ancora da accertare una Kia, guidata da una 41enne del posto, avrebbe travolto il ciclista che cadendo ha battuto la testa.

Le condizioni del ciclista sono apparse subito gravi, tanto da richiedere l'intervento dell'elisoccorso del 118. Arrivato in ospedale, l'anziano è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, dove alcune ore dopo è deceduto in conseguenza delle gravi ferite riportate. La salma è stata restituita alla famiglia. Nel frattempo vanno avanti gli accertamenti dei militari dell'Arma allo scopo di accertare l'esatta dinamica e le responsabilità dell'investimento, purtroppo, mortale.