Infiltrazioni nell'ufficio postale di Spoltore: decisa la chiusura per inagibilità

Chiuso da questa mattina (martedì 2 marzo ndr) alle 11.30 l'ufficio postale di via Fonzi a Spoltore per inagibilità e così sarà fino a quando non sarà ripristinata una situazione di totale sicurezza. A causare il problema, fa sapere Poste Italiane che ha preso la decisione, le infiltrazioni d'acqua che arrivano dall'appartamento al piano superiore. Problema di cui il proprietario intestatario dell'immobile è stato informato perché risolva il problema nel minor tempo possibile così che l'ufficio possa tornare pienamente operativo.

Certamente un disagio per gli utenti che per poter usufruire delle attività di sportello dovranno recarsi in via Gran Sasso a Santa Teresa di Spoltore dove l'attività è garantita dalle 8.20 alle 19.05 dal lunedì al venerdì e dalle 8.20 alle 12.35 il sabato.

Nell'ufficio si Spoltore resta comunque attivo lo sportello Atm Postamat dove si potrà prelevare e si potranno eseguire tutte le operazioni consentite, incluso il pagamento dei bollettini e le ricariche telefoniche.