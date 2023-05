Chiuse due strade del centro per la perdita d'acqua tra corso Vittorio Emanuele II e corso Umberto I

Si è rivelata più seria del previsto la perdita d'acqua che da questa mattina sta interessando il punto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e corso Umberto I, in pieno centro, a pochi passi da piazza Sacro Cuore. Come fa sapere a IlPescara.it il vicesindaco Gianni Santilli, sono state chiuse ben due strade per garantire lo svolgimento dei lavori in sicurezza. Sul posto infatti, dopo che Santilli ha sollecitato l'Aca, si è recata una squadra di operai che sta provvedendo a risolvere il problema.

"È una perdita importante - ci spiega il vicesindaco - I tecnici stanno risolvendo ma ci vorrà ancora molto tempo. Per questa ragione siamo stati costretti a interdire il traffico da via Genova, per evitare che le macchine vengano su, e anche una parte di corso Vittorio è stata già chiusa. Inoltre la zona dove si sta verificando la perdita è stata transennata per far rallentare la circolazione, con due pattuglie della polizia municipale che si trovano lì e stanno organizzando il traffico veicolare".

E non finisce qui: "Allo stato attuale - aggiunge Santilli - si sta valutando se chiudere la strada anche all'altezza della rotatoria di via Michelangelo. La situazione potrebbe diventare pericolosa perché c'è tantissima acqua da aspirare e che deve essere riversata sulla carreggiata, ma sicuramente si cercherà di evitare ogni rischio per mettere tutto in sicurezza e garantire la massima incolumità dei cittadini".

AGGIORNAMENTO ORE 18,15: il guasto è stato risolto e, pertanto, il traffico è stato riaperto da entrambi i lati, con la situazione che è tornata alla normalità.