Pascoli inesistenti: scoperta maxi-truffa da 5 milioni all'unione europea, coinvolge anche l'Abruzzo

Concluse le indagini dell'operazione “Transumanza” sulla maxi-truffa all’unione europea con cui sarebbero stati intascati milioni di euro di fondi pubblici per pascoli inesistenti. Un'indagine condotta da nord a sud dalla guardia di finanza di Pescara e diretta e coordinata dalla direzione distrettuale Antimafia della procura di L’Aquila.

Sono 75 i soggetti e gli enti interessati, in tutta Italia, tra Abruzzo, Puglia, Trentino Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Lazio e Campania, per un giro di affari illecito su cui si sospetta anche la mano della “mafia foggiana”, visto il coinvolgimento di soggetti contigui a figure interne a organizzazioni criminali del Gargano, ricorda l'Adnkronos che con un'agenzia dà la notizia di chiusura delle indagini.

Il pool investigativa, spiega la finanza, avrebbe tratteggiato l’esistenza di un sodalizio criminale dedito alla perpetrazione, con l’aggravante mafiosa, di frodi a danno del bilancio nazionale e comunitario, che sarebbe stata attuata mediante indebite richieste di contributi per il Fondo europeo agricolo di garanzia nel settore della Politica agricola comune (Pac).

Per truffare Bruxelles, l’associazione-sodalizio che sarebbe nata per delinquere, operativa dal 2014, e di cui farebbero parte in 13, avrebbe simulato il possesso dei requisiti necessari per ottenere la disponibilità di terreni e di corrispondenti titoli Pac, rilasciati gratuitamente dalla Riserva nazionale dei titoli ai nuovi giovani imprenditori agricoli.

Secondo gli investigatori “le nuove imprese agricole fittizie sarebbero state in combutta con altrettante società cooperative agricole o associazioni temporanee di imprese, costituite per fare incetta di migliaia di ettari di terreni la cui concessione a uso civico veniva messa a bando dai Comuni.”. Le frodi accertate dalle fiamme gialle ammonterebbero a circa 5 milioni di euro e i soggetti e le imprese coinvolte sono accusate a vario titolo di autoriciclaggio, reimpiego di proventi illeciti, ricettazione, truffa aggravata ai danni dello Stato e per il conseguimento di erogazioni pubbliche.