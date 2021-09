Pescara calcio in lutto per la scomparsa di Chiara D'Eramo

Lutto per la morte di Chiara D'Eramo, moglie di 39 anni di Andrea Mazzetti, addetto stampa del Pescara Calcio.

A dare la notizia della prematura scomparsa, a causa di una malattia, è proprio la società biancazzura.

"Il presidente Daniele Sebastiani, l’area comunicazione e la Delfino Pescara 1936 tutta, esprimono la propria vicinanza al suo addetto stampa Andrea Mazzetti per la prematura scomparsa della moglie Chiara", si legge in una nota, "profondamente addolorati ci stringiamo tutti al dolore della famiglia in questo momento di tristezza".

La D'Eramo, nata a Sulmona lavorava in un istituto bancario di Vasto. Era madre di Stella, 2 anni.

"L’Ussi Abruzzo esprime il più profondo cordoglio alla famiglia Mazzetti per la prematura scomparsa della signora Chiara, moglie di Andrea Mazzetti, dell’ufficio stampa della Pescara calcio", scrive il presidente Giancarlo Febbo. Messaggio di cordoglio anche da parte del sindaco Vasto, Francesco Menna: "Profondo dolore per la morte della giovane Chiara D'Eramo Mazzetti. Al marito Andrea e a tutta la famiglia le più sentite condoglianze".

I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio, venerdì 17 settembre, alle ore 15:30 nella chiesa Maria SS. Annunziata a Introdacqua.