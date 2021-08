Dà fuoco a cassonetti della spazzatura rischiando di provocare un grosso incendio: denunciato 19enne

Ha incendiato 7 cestini e 3 cassonetti dei rifiuti in città, rischiando anche di provocare un grosso incendio di sterpaglie su una scarpata. Per questo, un 19enne di Pescara è stato denunciato dalla polizia per danneggiamento a seguito di incendio. Gli agenti lo hanno identificato dopo una segnalazione di due cittadini che lo hanno descritto indicando anche la direzione di fuga. Le fiamme, in alcuni casi alte oltre 3 metri, sono state spente grazie all'intervento dei vigili del fuoco che hanno scongiurato un'estensione del rogo.

Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, la polizia ha individuato il ragazzo che dava fuoco ai cestini e rifiuti lungo il suo percorso.Fermato in zona ospedale, è stato identificato e risultava molto ansioso spiegando di aver voluto provare il nuovo accendino e di essere dispiaciuto per il gesto compiuto.