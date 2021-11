Cervo investito e ucciso lungo l'autostrada A25 tra Bussi/Popoli e Tocco da Casaria/Torre de' Passeri

Un cervo è stato investito e ucciso lungo l'autostrada A25 nel tratto in provincia di Pescara tra i caselli di Bussi sul Tirino/Popoli e Tocco da Casauria e Torre de' Passeri.

La carcassa dell'animale selvatico, del peso di circa 150 chili, è stata ritrovata nella serata di ieri, domenica 21 novembre.

Non ci sono state conseguenze per gli automobilisti in transito.

In base alla ricostruzione della polizia autostradale, il cervo sarebbe stato investito da uno o più veicoli, molto probabilmente mezzi pesanti, che non si sarebbero accorti dell’impatto, oppure sarebbero ripartiti non avendo riportato gravi conseguenze. L’evento non ha causato ripercussioni sul traffico. Sul posto è intervenuto anche il personale di Strada dei Parchi. La carcassa è stata recuperata e trasportata in un piazzale, in attesa della rimozione da parte della Asl di Pescara in programma oggi.