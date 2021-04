Paura a Cerratina di Pianella, a fuoco il tetto di un'abitazione [FOTO - VIDEO]

Momenti di paura questa mattina in via fonte Maran a Cerratina di Pianella a causa di un incidendio. Le fiamme infatti hanno interessato il tetto di un'abitazione e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra del comando provinciale. Il rogo proveniva dal tetto in legno, e grazie all'autoscala sono state domante le fiamme impedendo il propagarsi dell'incendio negli appartamenti adiacenti.

L'intervento è proseguito fino al pomeriggio per consentire un controllo minuzioso della parte restante del tetto e la messa in sicurezza dell'appartamento interessato dal rogo. Non risultano persone coinvolte nell'incendio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery