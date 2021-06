Cepagatti in lutto: è morto il comandante della polizia locale Antonio Di Virgilio

Cepagatti in lutto per la morte improvvisa del comandante della polizia municipale Antonio Di Virgilio. Aveva 64 anni, e la notizia è stata data dall'amministrazione comunale e dal sindaco Cantò con un post sulla pagina ufficiale Facebook del Comune.

"Con grandissimo dolore comunichiamo l'improvvisa scomparsa del comandante della Polizia Locale Antonio Di Virgilio. Ci stringiamo al dolore della famiglia e dei suoi cari. Per anni sei stato a servizio di Cepagatti dedicandoti con passione e professionalità alla nostra comunità. Ti salutiamo ancora increduli con affetto. Ciao Comandante!"

Il primo cittadino, colpito profondamente dalla scomparsa del comandante, ci ha riferito che Di Virgilio era un appassionato di ciclismo e questa mattina era uscito con degli amici per il tradizionale giro in bicicletta. Una volta rientrato nella sua abitazione, dopo pochi minuti ha avuto un infarto che gli è stato fatale:

"Era una persona onesta, dedita al lavoro con serietà, passione e sacrificio. Per 20 anni ha lavorato a Cepagatti e per me è stato un onore lavorare al suo fianco. Siamo ancora tutti increduli, ci mancherà la sua disponibilità e capacità di risolvere i problemi e gestire le emergenze"