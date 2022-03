Nel centro Fuksas il primo punto di contatto per chi fugge dalla guerra in Ucraina

Nuova riunione in prefettura a Pescara per aggiornare i lavori del tavolo tecnico costituito dal prefetto Giancarlo Di Vincenzo per garantire un raccordo a livello provinciale nell’accoglienza ai cittadini ucraini.

Nel corso dell’incontro è stato ulteriormente definito il modello di accoglienza ed è stato confermato quale primo punto di contatto il centro Fuksas, dove si procederà a garantire la prima assistenza sanitaria e gli adempimenti volti all’identificazione degli arrivati.

Come fanno sapere dalla prefettura, a oggi (lunedì 7 marzo) i cittadini ucraini giunti in provincia, prevalentemente donne e bambini, hanno trovato ospitalità nella maggior parte dei casi presso famiglie di proprio riferimento ad esclusione di due piccoli gruppi sistemati in strutture messe a disposizione dai comuni di Pescara e Rosciano. Tra le tante iniziative avviate si segnala che la Caritas diocesana sta effettuando la ricognizione tramite le parrocchie delle famiglie disponibili a ospitare. Mentre le forze di polizia sono state invitate a mantenere alta l’attenzione sulla situazione.