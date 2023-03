Manca l'autorizzazione per la cena spettacolo col cantante neomelodico, la diffida della questura all'organizzatore

La questura di Pescara, nel quadro delle attività dei controlli di natura amministrativa, attraverso l’attività informativa, ha appreso dell’esibizione di un cantante neomelodico, prevista per il fine settimana, in provincia, all’interno di un locale dove era stata organizzata una cena con spettacolo pubblicizzata con locandine e sul web.

Ma dagli immediati accertamenti disposti dal questore Luigi Liguori, svolti dalla squadra amministrativa e degli uffici investigativi della questura, sarebbe emersa la mancanza della prevista autorizzazione per lo svolgimento dello spettacolo di cui all’articolo 68 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Di conseguenza è scattata la formale diffida nei confronti dell’organizzatore allo svolgimento dell’evento in mancanza dei requisiti.