Cellulari introdotti con i droni in diverse carceri italiane (Abruzzo compreso), 4 arresti

La polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica di Asti, ha eseguito 4 ordinanze di custodia cautelare in carcere.

Come riporta l'agenzia LaPresse, a emettere i provvedimenti nei confronti di 4 persone in diverse province della penisola è stato il gip (giudice per le indagini preliminari).

Sono accusate di aver partecipato a vario titolo a un'associazione per delinquere finalizzata alla consegna, a mezzo di droni, di materiale vietato, tra cui telefoni cellulari, all’interno di alcune strutture carcerarie delle regioni Piemonte, Sicilia, Marche, Campania e Abruzzo.

Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della mattinata dal procuratore capo della Repubblica del tribunale ordinario di Asti e del questore della provincia di Asti.