Cavallo resta incastrato in mezzo al fango, salvato dai vigili del fuoco [FOTO]

Paura oggi, in un campo vicino a un maneggio nel territorio di Elice, per un cavallo che è rimasto intrappolato in mezzo al fango. Lo hanno salvato cinque vigili del fuoco della squadra dei volontari di Montesilvano. Al loro arrivo, i pompieri hanno trovato già sul posto il figlio del proprietario del maneggio e le persone che si occupano abitualmente dell'equino: tutti stavano cercando da diverse ore di liberarlo, senza però riuscirci.

È stato chiesto anche l'ausilio di un elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco. Per disincastrare l'animale, i soccorritori hanno dovuto scavare sia a mano che con le pale: pian piano, grazie anche alla forza di volontà dello stesso cavallo, si è riusciti nell'intento. L'equino ha concretamente rischiato di morire perché le sue zampe si erano atrofizzate e quindi faticava a rialzarsi. Di conseguenza, è stato recuperato appena in tempo.