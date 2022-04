Cavallo cade in un dirupo per 200 metri ad Abbateggio, recuperato con l'elicottero dei vigili del fuoco

Un cavallo finito in un dirupo a circa 200 metri sotto al livello della strada è stato recuperato ad Abbateggio ieri pomeriggio, martedì 26 aprile.

L'intervento è durato diverse ore vista la non facile situazione nella quale si è ritrovato l'animale.

Lanciata la richiesta di aiuto, intorno alle ore 15, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Alanno allertati dal comando provinciale di Pescara.

Il cavallo, un esemplare femmina di 14 anni, si era allontanato ed è stato ritrovato nel dirupo. Dopo circa 4 ore di lavoro i vigili del fuoco sono riusciti a portare in salvo l'animale dopo averlo imbracato e riportato al livello della strada con il verricello dell'elicottero. La zona era impervia e difficilmente raggiungibile a piedi. Ma il cavallo recuperato, per fortuna, era anche in buone condizioni di salute.