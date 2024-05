Malfunzionamento di un'apparecchiatura elettrica la causa del rogo nella stanza dell'hotel Holiday [FOTO]

Il malfunzionamento di una apparecchiatura elettrica è stata la causa dell'incendio divampato in una camera posta al terzo piano dell'hotel Holiday del lungomare Cristoforo Colombo a Pescara.

A dirlo sono i vigili del fuoco intervenuti con una squadra alle ore 17:30 di venerdì 3 maggio.

Sul posto, dopo la segnalazione di incendio in una struttura ricettiva, hanno operato con un'autopompa e un'autoscala.

Il rogo è stato prontamente estinto evitando il coinvolgimento dei locali attigui. Le cause sono da ricondurre a un mal funzionamento di una apparecchiatura elettrica. I danni sono stati limitati alla sola stanza coinvolta dal fuoco, che ha riportato la distruzione di alcuni arredi e danni da fumo e calore. Non vi sono persone coinvolte nell’incendio. Sul posto è intervenuto il funzionario di guardia dei vigili del fuoco e la polizia. Il tratto di lungomare è rimasto chiuso al traffico il tempo necessario per l'intervento.