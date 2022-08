Colpisce con l'auto un uomo in bicicletta e si scaglia contro i carabinieri ferendone uno: arrestato

Ha preso in pieno con la sua auto un uomo che viaggiava a bordo della sua bicicletta sul lungomare Matteotti, ma alla richiesta dei carabinieri di sottoporti agli esami per accertare eventuali alterazioni per l'assunzione di droga o alcol, li ha aggrediti sia verbalmente che fisicamente con uno dei due militari che ha riportato lesioni al ginocchio ed alla caviglia.

Sebbene a fatica l'uomo, residente a Milano, è stato immobilizzato, arrestato e caricato sull'auto di servizio. Ora deve rispondere di resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale come disposto dal pubblico ministero Giuliana Rana. Al momento si trova nel carcere di Sulmona in attesa dell'udienza di convalida con rito direttissimo. Udienza che si terrà oggi.