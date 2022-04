Una delegazione di Catignano in visita nella base aeromobili della guardia costiera

Catignano in visita nella base aeromobili della guardia costiera.

Il consigliere comunale di Catignano, Francesco Lattanzio, si è recato in visita insieme a due Michela e Luca, due giovanissimi cittadini catignanesi.

Ad accoglierli il comandante, capitano di fregata Roberto D’Arrigo e il tenente di vascello Maria Giovanna Trombetta della direzione marittima di Pescara.

Agli ospiti sono stati illustrati i compiti e le attività del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera e i mezzi aerei in dotazione nel reparto di volo pescarese. La visita è stata resa possibile grazie alle intese intercorse tra l’amministrazione comunale di Catignano e il capitano Minervino, direttore marittimo dell’Abruzzo, del Molise e delle Isole Tremiti e si inquadra nelle attività di informazione a favore della collettività, in vista dell’ormai imminente avvio della stagione balneare. Lattanzio ha manifestato notevole interesse e l’intenzione di ripetere l’esperienza a favore degli istituti d’istruzione del terrirorio, con il chiaro scopo di diffondere la cultura della legalità e le attività poste in essere dal personale della guardia costiera, in materia di sicurezza della navigazione e tutela dell’ambiente marino e costiero.