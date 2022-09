Rimorchiato il catamarano scuffiato durante il mondiale di pesca d'altura [FOTO]

È stato rimorchiato il catamarano scuffiato questa mattina nel corso del mondiale di pesca d'altura in corso di svolgimento a Pescara.

L'allarme è pervenuto via radio alla sala operativa della capitaneria di porto per una richiesta di soccorso (mayday) da parte di un’unità che si trovava a 10 miglia nautiche al traverso di Francavilla al Mare.

Trattasi di un catamarano che a seguito di circostanze in fase di accertamento, si è capovolto sbalzando in acqua l’equipaggio composto da 5 persone di nazionalità americana, prontamente recuperate dall’unità “appoggio” dell’organizzazione dell’evento in buone condizioni di salute.

Allertato il dispositivo Sar del 14° centro secondario di soccorso marittimo della direzione marittima di Pescara, sono state inviate prontamente in zona due motovedette della guardia costiera della capitaneria di porto di Pescara ed Ortona. È stato dirottato, inoltre, un aeromobile del Corpo, il Manta 10-02, già in volo in attività di pattugliamento, al fine di monitorare l’evento occorso e prestare assistenza alle unità navali, oltreché salvaguardare l’ecosistema marino da eventuali sversamenti di idrocarburi. È, tuttora, in corso il rimorchio dell’unità capovolta sotto la supervisione e il monitoraggio delle unità navali della guardia costiera per assicurare la sicurezza della navigazione al convoglio e scongiurare possibili inquinamenti a mare.

Nessuna conseguenza per l’equipaggio americano e per il comandante del mezzo nautico in gara questa mattina nella prima giornata ufficiale, fanno sapere gli organizzatori, l’imbarcazione ha subito un’avaria, sono scattati immediatamente i soccorsi: uno dei natanti messo a disposizione dall’organizzazione ha raggiunto l’equipaggio lo ha trasbordato e messo in sicurezza tutti gli occupanti della barca. Il team americano, quindi, con un altro mezzo nautico messo a disposizione, ha continuato la gara che è stata sospesa per i tempi tecnici di sostituzione barche ed è poi ripresa in tutta tranquillità.