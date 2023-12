Cassonetti vanno a fuoco, paura nella notte in via Orazio [FOTO]

Paura questa notte in via Orazio, nel quartiere di Porta Nuova, per un incendio che si è improvvisamente propagato ai cassonetti in plastica dell'immondizia, provocandone la completa distruzione dopo essere bruciati. Sul posto si sono subito recati i vigili del fuoco di Pescara con un automezzo, riuscendo a spegnere le fiamme nel giro di poco tempo e mettendo poi, di conseguenza, in sicurezza l'intera zona.

Poiché nei pressi del rogo c'è un parcheggio pubblico, si rischiava un coinvolgimento anche delle macchine lì posteggiate. Allarmati i residenti della strada, che hanno iniziato a sentire un forte odore acre nell'aria. Tutto, però, si è risolto per il meglio. Il presidente della società Ambiente Spa, Riccardo Chiavaroli, ci fa sapere che "abbiamo già bonificato l'area e provveduto a sostituire i bidoni, ormai inutilizzabili, con nuovi contenitori".